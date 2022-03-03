Переговоры: россияне разделили свои требования на три части

Переговоры: россияне разделили свои требования на три части
Фото: kremlin.ru

Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что блок "российских предложений" на переговорах с Украиной состоит из военно-технической, гуманитарно-международной и политической частей.﻿﻿ Об этом, ссылаясь на заявления Мединского и Пескова российским государственным СМИ, сообщает Украинская правда.

"Блок российских предложений на переговорах с Украиной состоит из 3 частей – военно-технической, гуманитарно-международной и политической", – заявил Мединский.

По его словам, российско-украинские переговоры ожидаются в 14.00 (по Киеву – ред.). Ждут украинскую делегацию.

Мединский говорит, что переговоры состоятся в Брестской области.

Тем временем, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что у Кремля есть основания полагать, что "украинская делегация затягивает переговоры".

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