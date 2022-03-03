Потерявшим работу украинцам выплатят по 6500 грн без всяких условий

По словам президента Украины, деньги получат наемные работники, ФЛП и все граждане, которые потеряли возможность работать из-за вторжения России, сообщает UBR.

Граждане Украины, в том числе физлица-предприниматели, оставшиеся без работы из-за агрессии РФ, получат по 6500 грн. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в ходе обращения к гражданам.