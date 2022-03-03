Украина выплатила купон по еврооблигациям. Об этом сообщил в facebook заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде, экс-замглавы Национального банка Владислав Рашкован, передают Українські Новини, сообщает Українські Новини.

"Мы выполняем свои долговые обязательства в полном объеме. 1 марта 2022 состоялся купонный платеж по еврооблигациям с погашением в сентябре 2022 года", - процитировал Рашкован министра финансов Сергея Марченко.

При этом сумма выплаты не уточняется.

В министерстве финансов уверяют, что даже в условиях военной агрессии Минфин, Казначейство и НБУ обеспечивают проведение всех необходимых платежей.

На 28 февраля остатки на едином казначейском счете составили 33 млрд гривен, что достаточно для текущих выплат.