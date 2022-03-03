Госпогранслужба: войска РФ стреляют в гражданские суда

Российские войска 2 марта убили гражданина Бангладеш на судне "Banglar Samriddhi", находившемся на рейде возле Николаева, а накануне захватили в заложники сухогруз "HELT". Об этом, ссылаясь на Госпогранслужбу, сообщает Интерфакс-Украина.

"Вчера россияне убили гражданина Бангладеш на судне Banglar Samriddhi, находившемся на рейде возле Николаева, а накануне захватили в заложники сухогруз HELT. При этом судно HELT россияне используют как щит, чтобы скрываться за ним от украинских противокорабельных средств, ведь украинцы в гражданские объекты не стреляют" , - говорится в сообщении.

Указывается, что в среду через открытый канал по безопасности судоходства корабли ВМФ РФ неоднократно диктовали незаконные требования и угрозы.

"Так, российский военный корабль объявляет запрет стоянки на внешнем рейде украинских черноморских портов от Дуная до Скадовска. Причем считывает их названия с устаревших навигационных карт, где еще недекоммунизированный Ильичевск, вместо Черноморска, порт "Пивденный" еще Южный, а Железный Порт вместо тихого курортного городка вырисовывается индустриальным монстром со своим рейдом" , - пояснили в ведомстве.

В сообщении отметили, что российские военные открыто угрожают применением оружия каждому гражданскому судну, пользующемуся правом мирного прохода, называя их террористической угрозой.

"Прикрываясь гражданскими судами, захваченными в заложники, и пытаясь использовать их живым щитом, военно-морской флот России пытается коварно подкрадываться к украинскому побережью. Так, за неделю войны пираты Черного моря захватили в заложники 4 судна, одно из которых танкер "Афина" под угрозами применения оружия заставили выйти из территориальных вод Румынии – страны НАТО" , - рассказали в Госпогранслужбе.

Кроме того, отмечается, что периодически войска РФ во время попыток обстрелять южные регионы Украины расстреливают гражданские суда.

"С начала войны они попали в четыре иностранных судна (есть убитые и раненые). В близлежащей зоне Украины продолжает гореть танкер "MILLENNIUM SPIRIT" с 600 тоннами дизтоплива. В танкер 25 февраля попала российская ракета. Раненый экипаж был эвакуирован морской поисково-спасательной службой Украины. ВМФ РФ не дает возможности потушить пожар и не допустить экологической катастрофы из-за разлива горючего" , - указано в сообщении.

В Госпогранслужбе добавили, что "международное морское сообщество уже воспринимает российских военных моряков на уровне, а то и хуже сомалийских пиратов, а в ответ на угрозы россияне постоянно слышат проклятия и традиционные пожелания идти известным курсом".