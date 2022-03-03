Украина назвала захват ЧАЭС ядерным терроризмом и обратилась в МАГАТЭ

Украина просит Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обратиться в НАТО с требованием закрыть небо над ядерными объектами. А также активизировать действия по недопущению актов ядерного терроризма, которым является захват Чернобыльской АЭС и зоны отчуждения российскими войсками.﻿ Об этом, ссылаясь на "Энергоатом", пишет Сергей Новиков, РБК-Украина.

Согласно обращению, Украина также настаивает на действиях со стороны МАГАТЭ для немедленного прекращения огня и недопущения приближения оккупационных войск на расстояние ближе 30 км от АЭС.

"Факт захвата известной во всем мире ЧАЭС имеет все признаки акта ядерного терроризма, совершенного по отношению к ядерным объектам ЧАЭС и его персоналу военными формированиями РФ" , - говорится в документе.

Также сообщается, что персонал ЧАЭС уже седьмые сутки удерживается российскими военными без ротации, испытывает психологическое давление и морально истощен.