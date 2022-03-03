Парламент Латвии поддержал предоставление Украине членства в НАТО

Сейм Латвии единогласно проголосовал проект решения "О предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в Европейский Союз", сообщает Деловая столица.

Никто не голосовал против, никто из депутатов не воздержался.

В документе Сейм Латвийской Республики заявляет, что Украина перед лицом военной агрессии Российской Федерации и широкомасштабного вторжения защищает свое право определять свое будущее и борется за европейские ценности. Учитывая, что Украина подала заявку на полноправное членство в Европейском Союзе, Сейм Латвии: