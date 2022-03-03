Центры экстренной медпомощи получили почти миллиард гривен

Национальная служба здоровья (НСЗУ) выплатила 25 центрам экстренной медицинской помощи 946,756 млн гривен за готовность оказывать медицинскую помощь в марте, сообщает Українські Новини.

"Национальная служба здоровья Украины выплатила 25 центрам экстренной медицинской помощи 946,756 млн гривен за готовность оказывать медицинскую помощь в марте", - говорится в нем.

Согласно сообщению, больше всего средств получили следующие центры экстренной медицинской помощи и медицины катастроф:

Днепропетровский - 77,4 млн гривен;

Киевский - 75,4 млн гривен;

Харьковский - 66,7 млн гривен;

Львовский - более 60 млн гривен;

Одесский – почти 58 млн гривен.

Отмечается, что в настоящее время НСЗУ готовится в ближайшее время произвести выплаты за март представителям первичной и специализированной медицинской помощи.