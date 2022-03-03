Центры экстренной медпомощи получили почти миллиард гривен

Центры экстренной медпомощи получили почти миллиард гривен

Национальная служба здоровья (НСЗУ) выплатила 25 центрам экстренной медицинской помощи 946,756 млн гривен за готовность оказывать медицинскую помощь в марте, сообщает Українські Новини.

"Национальная служба здоровья Украины выплатила 25 центрам экстренной медицинской помощи 946,756 млн гривен за готовность оказывать медицинскую помощь в марте", - говорится в нем.

Согласно сообщению, больше всего средств получили следующие центры экстренной медицинской помощи и медицины катастроф:

  • Днепропетровский - 77,4 млн гривен;
  • Киевский - 75,4 млн гривен;
  • Харьковский - 66,7 млн гривен;
  • Львовский - более 60 млн гривен;
  • Одесский – почти 58 млн гривен.

Отмечается, что в настоящее время НСЗУ готовится в ближайшее время произвести выплаты за март представителям первичной и специализированной медицинской помощи.

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