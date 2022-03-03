Мэр: Военные РФ создают гуманитарную катастрофу в Мариуполе

Российские военные в Мариуполе создают гуманитарную катастрофу. У горожан нет света, воды и тепла. Об этом заявил мэр города Вадим Бойченко.

"Они препятствуют поставке и восстановлению электроэнергии, воды и тепла. Они также повредили железнодорожное сообщение. Разрушили мосты, разбили поезда для того, чтобы мы не имели возможности вывезти из Мариуполя женщин, детей и пожилых людей. Они препятствуют поставкам продовольствия, создают нам блокаду, как в бывшем Ленинграде" , - написал мэр.

Он отметил, что военные РФ разрушают критически важную инфраструктуру жизнеобеспечения города, в Мариуполе снова нет света, воды и тепла. Также город постоянно находится под обстрелами.

"Мы делаем все, чтобы в кратчайшие сроки восстановить критическую инфраструктуру города. Работаем с международными институтами для того, чтобы создать "зеленый коридор" для гуманитарной миссии. Работаем, чтобы обеспечить режим тишины для восстановления электроснабжения.

В то же время Мариуполь остается под обстрелами, страдают женщины, дети и пожилые люди. Нас уничтожают как нацию. Это – геноцид украинского народа. Эти лицемеры пришли "спасать" русскоязычных граждан Мариуполя и региона. А устроили истребление украинцев – мариупольцев русского, украинского, греческого и прочего происхождения" , - говорится в сообщении.

Также мэр призвал использовать только официальные источники информации.