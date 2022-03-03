Глава ОГА: оккупанты полностью заняли здание Херсонской ОГА

Глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута заявил, что оккупанты полностью заняли здание Херсонской областной администрации. Об этом глава ОГА написал в своем Telegram﻿.

"Оккупанты полностью заняли здание Херсонской облгосадминистрации. Однако мы не оставили своих обязанностей. Возглавляемый мною областной оперативный штаб продолжает работать и решать актуальные вопросы помощи жителям области", - пишет глава ОГА.

Также он сообщает, что Херсон ждет гуманитарную помощь.