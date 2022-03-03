Кулеба одобрил резолюцию МАГАТЭ по ядерной угрозе Украине
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что одобряет резолюцию МАГАТЭ с требованием немедленного прекращения всех незаконных действий, угрожающих ядерным объектам Украины.
Об этом он написал у себя в Twitter.
"Я одобряю резолюцию Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии, осуждающую российскую агрессию против Украины и требующую немедленного прекращения всех незаконных действий, которые угрожают ядерным объектам Украины. Мир объединен против действий России, угрожающих Украине и всей Европе", — говорит министр.