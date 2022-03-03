Кулеба одобрил резолюцию МАГАТЭ по ядерной угрозе Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что одобряет резолюцию МАГАТЭ с требованием немедленного прекращения всех незаконных действий, угрожающих ядерным объектам Украины.

Об этом он написал у себя в Twitter.

Вітаю резолюцію Ради Керуючих МАГАТЕ, яка засуджує агресію РФ проти України та вимагає від Росії негайно припинити всі протиправні дії, які загрожують ядерним об’єктам України. Світ об’єднаний проти дій Росії, які несуть загрозу Україні та всій Європі. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 3, 2022