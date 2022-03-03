Лондонская фондовая биржа останавливает торги российских компаний

Инвесторы назвали российские активы "непригодными для инвестиций", сообщает Деловая столица.

Лондонская биржа остановила торги акциями 27 эмитентов с весомыми связями с Россией, Morgan Stanley исключил их из индексов развивающихся стран, ведь страна теперь "не пригодна к инвестициям".

Среди компаний, исключенных из торгов на бирже — En+, Сбербанк, Газпром, ЛУКОЙЛ и Полюс. Лондонская фондовая биржа (LSE) сообщила, что их исключение из торгов связано с войной в Украине.

Индексный бизнес LSE, FTSE Russell, заявил, что российские акции будут изъяты из всех его индексов акций после начала торгов 7 марта. Financial Times пишет, что такой шаг знаменует собой резкий разрыв с последние два десятилетия, когда Лондон стал основным оффшорным центром для ведения бизнеса российских компаний и олигархов.

FTSE Russell заявил, что составляющие российского индекса, котируемые на Московской бирже, будут изъяты по нулевой стоимости. Любые российские глобальные депозитарные расписки – сертификаты, позволяющие инвесторам делать ставки на российские акции на мировых рынках – также будут удалены с нулевой стоимостью.

Кроме того, по итогам консультаций, проведенных MSCI, инвесторы назвали российские активы "непригодными для инвестиций" и призвали изъять российские ценные бумаги из индексов Morgan Stanley для развивающихся рынков.