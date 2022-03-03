Геращенко: оккупанты готовятся устроить обстрел своей же территории

В российском селе Поповка, которое граничит с Краснопольским районом Сумской области, вражеские "Грады" развернули в сторону РФ по ходу движения от украинской границы. Об этом сообщает советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Эту информацию ему предоставили в СБУ.

"В СБУ предполагают, что оккупанты готовятся устроить провокацию и обстрел своей же территории – с целью обвинения Украины в атаке гражданского населения РФ. СБУ просит максимально распространить это сообщение, чтобы предать его широкой огласке и сорвать провокацию", – написал Геращенко на своем Телеграм-канале﻿.

В то же время, Телеграм-канал﻿ "Вертикаль" со ссылкой на источники в разведке сообщает, что российские оккупационные войска готовятся осуществить провокации в отношении Беларуси и России﻿.

По словам источников, первая провокация – обстрел белорусского Гомеля российскими ВВС и артиллерией с залетом и выстрелами с территории Украины.

Вторая – обстрел российского города Белгород, а также теракт в московском метрополитене с обвинением в этом Украине.