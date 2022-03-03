Глава ОВА: противник нанес ракетный удар по жилмассиву Чернигова

Российские войска нанесли ракетный удар по многоэтажному жилому массиву в центре Чернигова, сообщил председатель ОВА Вячеслав Чаус.

"Многие многоквартирные дома повреждены, выбиты окна, повреждены стены, кровли, балконы, кое-где уничтожены стены и перекрытия" , - написал он.

Он отметил, что вблизи нет никаких военных объектов, только больницы, несколько школ и детсадов, десятки многоэтажек.

На месте работают спасатели. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.