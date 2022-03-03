Украинская делегация вылетела на переговоры с РФ

Украинская делегация вылетела на переговоры с РФ
Фото: Twitter

Украинская делегация вылетела на переговоры с делегацией РФ. 

Об этом написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter﻿.

"На переговоры с РФ. Уже в вертолётах. Через пару часов начнём…", - написал Подоляк. 

Также информацию о вылете на переговоры подтвердил и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. 

"Через два часа стартуем. Программа минимум - гуманитарные коридоры. Далее, по обстоятельствам", - написал он на своей странице в Facebook﻿.
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