Украинская делегация вылетела на переговоры с РФ
Украинская делегация вылетела на переговоры с делегацией РФ.
Об этом написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.
"На переговоры с РФ. Уже в вертолётах. Через пару часов начнём…", - написал Подоляк.
Также информацию о вылете на переговоры подтвердил и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
"Через два часа стартуем. Программа минимум - гуманитарные коридоры. Далее, по обстоятельствам", - написал он на своей странице в Facebook.