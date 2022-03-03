Украинская делегация вылетела на переговоры с РФ

Украинская делегация вылетела на переговоры с делегацией РФ.

Об этом написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter﻿.

"На переговоры с РФ. Уже в вертолётах. Через пару часов начнём…", - написал Подоляк.

Также информацию о вылете на переговоры подтвердил и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.