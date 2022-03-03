НБУ отложил принятие решения об учетной ставке

Национальный банк Украины (НБУ) в условиях широкомасштабной вооруженной агрессии России сохранил учетную ставку на уровне 10% годовых, отложив решение о ее пересмотре до нормализации экономической ситуации, говорится в сообщении банка в четверг, сообщает Интерфакс-Украина.

"Национальный банк остается приверженным режиму инфляционного таргетирования. В то же время из-за вынужденного введения административных ограничений рыночные монетарные инструменты, в частности учетная ставка, не играют ощутимой роли в функционировании денежно-кредитного и валютного рынков", – пояснил центробанк Украины свои действия.

Нацбанк указал, что при нормализации экономической ситуации возобновит регулярные заседания правления по монетарным вопросам с принятием решений по учетной ставке и публикацию инфляционного отчета с макроэкономическим прогнозом.

"Национальный банк будет применять ключевую ставку и другие монетарные инструменты для удержания под контролем инфляционных ожиданий и достижения цели по инфляции, когда каналы монетарной трансмиссии возобновят функционирование и появится возможность с приемлемой вероятностью просчитать эффекты от монетарных решений на горизонте политики", – отмечается в сообщении.

После освобождения территории Украины от российских захватчиков и возвращения экономики и финансовой системы к функционированию на рыночных началах Национальный банк вернется в традиционный формат инфляционного таргетирования с плавающим обменным курсом, указал регулятор.

"В минимально достаточные сроки нормальная работа валютного рынка будет восстановлена, валютные ограничения будут отменены до довоенного уровня. Впрочем, этот процесс может быть поэтапным", – заявил НБУ.

Как сообщалось, 20 января правление Нацбанка приняло решение повысить учетную ставку с 9% до 10% годовых и сообщило о значительной вероятности ее дальнейшего повышения на следующем заседании, которое было назначено на 3 марта.