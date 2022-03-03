CNN: Франция арестовала яхту гендиректора Роснефти стоимостью $120 млн

Французские власти арестовали яхту, принадлежащую генеральному директору российской государственной нефтяной компании "Роснефть" Игорю Сечину, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом со ссылкой на заявление Министерства финансов Франции пишет CNN, приводя также и запись в Твиттере цитату министра финансов Франции Брюно Ле Мэр:

"Спасибо французским таможенникам, которые обеспечивают соблюдение санкций Европейского Союза против тех, кто близок к российскому правительству".

Яхта под названием "Amore Vero", что в переводе с итальянского означает "Настоящая любовь", прибыла в средиземноморский порт Ла-Сьота 3 января. Она должна была покинуть порт 1 апреля. Оценочная стоимость яхты $120 млн.