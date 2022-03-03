Генштаб: вражеские войска используют мирное население как щит

В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили о ситуации по состоянию на 12.00 четверга, 3 марта.

"Действуя коварно оккупанты продолжают использовать мирное население в качестве живого щита, захватывая заложников" , - говорится в сообщении.

Вопреки нормам Международного гуманитарного права, вражеские войска используют при бомбардировках кассетные и осколочные боеприпасы большой мощности. При нанесении артиллерийских ударов по населенным пунктам активно применяются реактивные системы залпового огня Град, Смерч и Ураган, отметил Генштаб.

"На Волынском направлении враг силами до 2 БТГр перешел к оборонительным действиям и пытается удержаться на рубеже Бегунь, Овруч, Пирожки, Разная, Украинка. На Полесье оккупанты сосредоточили основные усилия на Киевском направлении, несут потери в личном составе и технике, но не оставляют попыток блокировать Киев с северного и северо-западного направлений" , - сообщил Генштаб.

На направлении Коростеня противник понес значительные потери и остановился. Наступательных действий не совершает.

На Северщине противник силами 41 общевойсковой армии, 90 танковой дивизии центрального военного округа ВС РФ на направлении Чернигов - Киев силами до 5 БТГр, 2 ТГр РВиА пытается удержаться в районах населенных пунктов Любеч, Мена. Одновременно силами 2 БТГр продвигается в направлении Коцюбинское – Гончаровское (Киев).

"Оккупационные войска вынуждены вводить в операцию резервы. Для возобновления наступления в направлении Киева введена дополнительно одна БТГр.7 БТГр, 3 ТГр РВиА, ТГр РХБз 6 общевойсковой армии центрального военного округа ВС РФ, 2 общевойсковая армия ВС РФ продолжают попытки возобновить наступательные действия в Нежинском и Прилуцком направлениях" , - отметили украинские военные.

В направлении Победа – Бровары выдвигаются к двум БТГр из состава 2 общевойсковой армии центрального военного округа ВС РФ. На Слобожанщине вражеские войска из состава 1-й танковой армии ВС РФ, 6-й и 20-й общевойсковой армии после незаконного пересечения государственной границы Украины остановлены на рубеже в районах населенных пунктов Ахтырка, Богодухов, Чугуев, Шевченково.

"На Сумском направлении до двух БТГр из состава 200 омсбр (отдельная мотострелковая бригада – ред.) (14 АК ПФ) и 90 (до двух БТГр) продолжает удерживать в осаде населенные пункты Сумы, Лебедин и Ахтырка" , - говорится в сообщении.

В Харьковском направлении противник силами до шести БТГр был вынужден перейти к обороне. Силами до трех БТГр предположительно предпримет очередную попытку оцепить Харьков с юга.

"На Сватовском направлении силами до двух БТГр, вероятно, предпримет попытку наступления в направлении Изюма и закрепиться на любых рубежах. Основная причина таких действий - продолжение наступления в направлениях Днепра и Запорожья" , - сообщил Генштаб.

В Донецкой области Мариуполь устойчиво держится, административные границы Донецкой и Луганской областей для врага – недостижимы.

На Таврическом направлении противник осуществил ввод части оперативных резервов – к БТГр, пытается продолжить наступление в направлении Запорожья, частью сил – на Мариуполь.

Корабельные группы Черноморского, Северного и Балтийского флотов активно проводят демонстрационные действия, добавили военные.

В Сумской области подразделения Вооруженных Сил Украины передовой группой вышли рубежи по линии Государственной границы Сумской области.