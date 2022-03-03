Суммарная международная поддержка Украины превышает $15 млрд

Система государственных финансов Украины работает без перебоев, в том числе благодаря значительным объемам финансирования на укрепление обороноспособности, поддержку экономики Украины и гуманитарные вопросы со стороны международных организаций и стран-партнеров, оцениваемым в сумме свыше $15 млрд, заявил глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко, сообщает Интерфакс-Украина.

"По нашим оценкам, суммарно международная финансовая, техническая и гуманитарная поддержка достигает более $15 млрд в эквиваленте, из них более $5 млрд. – непосредственно в бюджет", – сказал он в обращении в четверг.

Шевченко подчеркнул, что платежи правительства Украины осуществляются без ограничений согласно законодательству о военном положении, запас ликвидности вполне достаточен для финансирования расходов и погашения обязательств.

По его словам, многие украинские предприятия продолжают платить налоги в государственный бюджет, а некоторые даже уплатили их заранее, а Национальный банк досрочно перечислил в госбюджет часть прибыли на сумму почти 19 млрд грн.

Дополнительным источником финансирования потребностей украинской армии стали средства, собранные организациями и гражданами Украины и других стран, на счетах НБУ, добавил Шевченко. Он уточнил, что по состоянию на 2 марта на спецсчет, который открыл Нацбанк для поддержки Вооруженных сил Украины, перечислено уже более 6 млрд грн в эквиваленте, из них более 1,6 млрд грн Нацбанк уже направил на нужды военных. Кроме того, 1 марта Минфин разместил "военные" ОВГЗ на 8,1 млрд грн.