ОГА: Оккупанты начали минировать Херсон

Российские оккупанты начали минировать город Херсон. Местные жители заметили, как взрывчатку установили возле телеканала "Скифия".﻿ Об этом, ссылаясь на главу Херсонской ОГА Геннадия Лагуту в Telegram, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Пока неизвестно, где еще оккупанты установили "растяжки" и взрывоопасные предметы. Однако губернатор Херсонской области призвал местных жителей соблюдать правила безопасности и быть осторожными.

"Просим всех передвигаться осторожно, смотрите под ноги. Особенно, если проходите местность с большой травой. Если все-таки увидели взрывчатку. Не трогайте ее ни в коем случае. Она может детонировать и убить или покалечить вас. Сообщите о ее местонахождении правоохранителям" , - заявил Лагута.

Напомним, сегодня стало известно, что противник зашел в город Херсон и захватил здание областной государственной администрации.