Залужный: РФ провела мобилизацию в ОРДЛО

Военное руководство РФ провело мобилизацию на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и формирует подразделения в составе 1 и 2 армейских корпусов для штурма населенных пунктов на подконтрольной Украине территории.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный у себя в Facebook.

"У большинства этих людей есть русские паспорта. Сейчас часть наших земляков перебрасывают через территорию Ростовской области, Краснодарский край и временно оккупированный Крым для проведения морской наступательной операции по захвату Одессы", – пишет он.

По его словам, другую часть вывезли в Белгород для штурма Киева в первом эшелоне в качестве "пушечного мяса".﻿ Залужный утверждает, что это является военным преступлением и вопиющим нарушением Конвенции о защите гражданского населения во время войны.