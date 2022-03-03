Кулеба – Лаврову: прекратите обстрелы, если настроены на переговоры
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал главу российского МИД РФ Сергея Лаврова передать Владимиру Путину, чтобы тот прекратил обстрелы украинских городов, если РФ серьезно относится к переговорам.
Об этом он сообщил у себя в Twitter.
"Варварская военная тактика России заключается в манипулировании страданиями гражданского населения, которые она сама же и причиняет. Теперь Лавров обвиняет Украину в препятствовании эвакуации гражданского населения. Скажите своему боссу, чтобы он прекратил беспорядочные обстрелы украинских городов. Покажите всему миру, что Россия настроена на переговоры", – написал министр.