Кулеба – Лаврову: прекратите обстрелы, если настроены на переговоры

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал главу российского МИД РФ Сергея Лаврова передать Владимиру Путину, чтобы тот прекратил обстрелы украинских городов, если РФ серьезно относится к переговорам.

Об этом он сообщил у себя в Twitter.

Russia’s barbaric war tactic is to manipulate the civilian suffering it itself inflicts. Now Lavrov accuses Ukraine of preventing civilian evacuations. Tell your boss to stop the indiscriminate shelling of Ukrainian cities. Show the world that Russia is serous about negotiations. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 3, 2022