IKEA и Jysk останавливают работу в России

Шведская компания IKEA, которая продает мебель и товары для дома, решила приостановить работу в России и Беларуси. Об этом говорится на сайте сети, сообщает Лига.Бизнес.

"Война в Украине оказывает огромное влияние на людей и приводит к серьезным нарушениям в цепи поставок и условий торговли, поэтому группы компании решили временно приостановить деятельность IKEA в России", – говорится в заявлении компании.

Будет прекращен весь импорт и экспорт в Россию и Беларусь, производство в России, продажи во всех магазинах, в том числе онлайн, а также операционная деятельность в Беларуси.

IKEA назвала войну России против Украины человеческой трагедией и заявила, что "глубоко сопереживает и волнуется о миллионах пострадавших".

Датская мебельная сеть Jysk, входящая в состав Lars Larsen Group, также решила приостановить работу в России и закрыть все 13 магазинов на территории страны. Об этом сообщила датская газета Finans со ссылкой на Руне Юнгберга Педерсена, директора по коммуникациям Jysk Group.

"Последние несколько дней мы провели, изучая ситуацию, в том числе вместе с нашими сотрудниками в России. Сейчас мы решили временно приостановить продажи в России", – сказал он.