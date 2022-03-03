Рада разрешила национализировать имущество РФ в Украине

В четверг, 3 марта, в Верховной Раде состоялось пленарное заседание, в ходе которого принято 14 законов и одно постановление, сообщает Левый берег.

В частности, парламент принял постановление "Об обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Верховному комиссару ООН по делам беженцев, Международному комитету Красного Креста, Европейскому парламенту, международным организациям и их парламентским ассамблеям, парламентам и правительствам иностранных государств по срочной необходимости обеспечения защиты гражданского населения Украины от вооруженных нападений российских захватчиков" (реестр. номер №7123).

Верховная Рада Украины также приняла: