Рада разрешила национализировать имущество РФ в Украине
В четверг, 3 марта, в Верховной Раде состоялось пленарное заседание, в ходе которого принято 14 законов и одно постановление, сообщает Левый берег.
В частности, парламент принял постановление "Об обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Верховному комиссару ООН по делам беженцев, Международному комитету Красного Креста, Европейскому парламенту, международным организациям и их парламентским ассамблеям, парламентам и правительствам иностранных государств по срочной необходимости обеспечения защиты гражданского населения Украины от вооруженных нападений российских захватчиков" (реестр. номер №7123).
Верховная Рада Украины также приняла:
- Закон об утверждении Указа Президента Украины "Об общей мобилизации" (реестр. №7113);
- Закон об одобрении Указа Президента Украины "Об использовании Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований" (регистр. №7115);
- Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты (об обеспечении ответственности лиц, осуществлявших коллаборационную деятельность) (регистр. № 5143);
- Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты (об установлении уголовной ответственности за коллаборационную деятельность) (регистр. №5144);
- Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (по запрету изготовления и распространения информационной продукции, направленной на пропагандирование действий государства-агрессора) (регистр. №5101);
- Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (об усилении уголовной ответственности за изготовление и распространение запрещенной информационной продукции) (регистр. №5101);
- Закон о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно дополнительного регулирования обеспечения деятельности правоохранительных органов в сложных условиях военного положения (регистр. №7118);
- Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" об изменении подсудности судов" (регистр. №7117);
- Закон Украины "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за преступления против основ национальной безопасности Украины в условиях действия режима военного положения" (реестр. №7116);
- Закон Украины "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины" (регистр. №7120);
- Закон о защите интересов субъектов представления отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны (регистр.№7121);
- Закон об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов (реестр №7122);
- Закон о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за мародерство (регистр.№7124);
- Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об особенностях налогообложения и представления отчетности в период действия военного положения (регистр.№ 7125).