Мировая экономика может потерять $1 трлн из-за агрессии России против Украины

Объем глобальной экономики к 2023 году сократится на 1%, что эквивалентно $1 трлн, из-за развязанной Россией войны в Украине, следует из исследования британского Национального института экономических и социальных исследований (National Institute for Economic and Social Research, NIESR), сообщает Интерфакс-Украина.

Кроме того, эксперты организации также полагают, что уровень мировой инфляции в результате конфликта увеличится на 2 процентных пункта в 2023 году.

"Россия и Украина являются важными поставщиками сырья, включая титан, палладий, пшеницу и кукурузу. Поэтому мы предполагаем, что усилятся проблемы с цепями поставок для секторов, использующих это сырье, среди которых автомобильная и авиастроительная промышленность и производство смартфонов" , - отмечается в исследовании.

Между тем аналитики также добавили, что издержки от новых санкций для экономики России будут частично компенсированы скачком цен на энергоресурсы. Но в целом новые ограничительные меры будут иметь негативный эффект, и ВВП России, как ожидается, сократится на 1,5% в текущем году и более чем на 2,5% к концу 2023 года. Инфляция в стране может превысить 20% уже в 2022 году.

Между тем наиболее пострадавшим регионом с учетом существующих торговых связей и зависимости от российских поставок энергоресурсов может оказаться Европа. При этом война повлияет на страны с развивающейся экономикой меньше, чем на государства с развитой, отмечается в докладе.

"Мы ожидаем, что увеличение госрасходов (в Европе - ИФ) будет способствовать притоку беженцев из Украины и приведет к росту расходов на оборону, что ограничит неблагоприятное влияние на европейский ВВП" , - написали эксперты.

Рост экономики Великобритании в результате конфликта может замедлиться на 0,8 процентных пункта, до 4% в 2022 году. Инфляция в стране в текущем году будет составлять порядка 7% и 4,4% в следующем. Предыдущий прогноз NIESR для показателя составлял 5,3% и 2,7% соответственно.