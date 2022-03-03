ЕС подписал меморандум с Украиной о выделении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи

Европейский союз подписал меморандум с Украиной о предоставлении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Лига.Финансы.

"Еще один жест значимой поддержки от ЕС, который поможет укрепить наш экономический потенциал для изгнания российских оккупантов с украинской земли", – написал премьер.

Финансовая помощь предназначена для оказания оперативной поддержки в ситуации кризиса и укрепления устойчивости Украины.

Экстренная макрофинансовая помощь Украине рассчитана на 12 месяцев и будет состоять из двух выплат.

Украина получит первый транш в 600 млн евро сразу после завершения всех необходимых согласительных процедур.

Выплата второго транша будет связана с выполнением программы МВФ и условий меморандума о взаимопонимании, на основе которого выделяется макрофинансовая помощь.