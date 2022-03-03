Гончаренко: Киву официально исключили из фракции "ОПЗЖ"

Илью Киву исключили из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь". Об этом заявил народный депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, сообщает Зеркало недели.

"Сегодня Илью Киву официально исключили из фракции ОПЗЖ. От контуженого Илюшки даже свои уже отказываются и презирают его. Напомню. Этот предатель громче всех звал Россию к нам, а потом хоп и спрятался в Испании. Ночью 24 февраля лысый черт заявил, что "украинскому народу нужно освобождение, а украинцы, белорусы, россияне – это один народ", – написал Гончаренко.

Об исключении Кивы из фракции написал и советник главы МВД Антон Геращенко.