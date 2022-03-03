Путин заявил, что обстрелы городов Украины – ложь

Президент России Владимир Путин в ходе разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном в четверг, 3 марта, заявил, что сообщения об обстрелах украинских городов являются антироссийской дезинформационной кампанией. Об этом, ссылаясь на российские СМИ, пишет Александр Иваницкий, Корреспондент.

Отмечается, что Путин подробно изложил Макрону российские условия:

"В первую очередь, демилитаризация и нейтральный статус Украины – чтобы с ее территории никогда не исходила угроза для России".

Также президент РФ заявил, что информация о ракетных обстрелах Киева – это неправда:

"Утверждения о якобы ведущихся ракетных обстрелах и бомбардировках Киева и других украинских городов не соответствуют действительности и являются элементами антироссийской дезинформационной кампании".

Кроме того, Путин заявил Макрону, что задачи войны в Украине будут выполнены, а "попытки выиграть время путем затягивания переговоров приведут лишь к тому, что в переговорной позиции РФ появятся дополнительные требования к Киеву" .