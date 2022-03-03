Путин заявил, что обстрелы городов Украины – ложь
Президент России Владимир Путин в ходе разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном в четверг, 3 марта, заявил, что сообщения об обстрелах украинских городов являются антироссийской дезинформационной кампанией. Об этом, ссылаясь на российские СМИ, пишет Александр Иваницкий, Корреспондент.
Отмечается, что Путин подробно изложил Макрону российские условия:
"В первую очередь, демилитаризация и нейтральный статус Украины – чтобы с ее территории никогда не исходила угроза для России".
Также президент РФ заявил, что информация о ракетных обстрелах Киева – это неправда:
"Утверждения о якобы ведущихся ракетных обстрелах и бомбардировках Киева и других украинских городов не соответствуют действительности и являются элементами антироссийской дезинформационной кампании".
Кроме того, Путин заявил Макрону, что задачи войны в Украине будут выполнены, а
"попытки выиграть время путем затягивания переговоров приведут лишь к тому, что в переговорной позиции РФ появятся дополнительные требования к Киеву".
По словам Путина, существенную роль в государственной политике Киева играют
"неонацисты".