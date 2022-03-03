Подоляк: начался второй раунд переговоров Украины и РФ
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о начале второго раунда украино-российских переговоров в Беларуси.
Об этом Подоляк написал в Twitter.
"Начинаем разговаривать с российскими представителями", – написал он.
Подоляк назвал ключевые направления в начальной повестке переговоров:
- Немедленное прекращение огня.
- Перемирие.
- Гуманитарные коридоры для вывоза мирных жителей из разрушенных или постоянно обстреливаемых сел и городов.