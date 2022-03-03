Подоляк: начался второй раунд переговоров Украины и РФ

Начинаем разговаривать с российскими представителями. Ключевое в начальной повестке.

1. Немедленное прекращение огня.

2. Перемирие.

3. Гуманитарные коридоры для вывоза мирных жителей из разрушенных или постоянно обстреливаемых сел и городов. pic.twitter.com/XUB7OEXKfN