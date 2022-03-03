Подоляк: начался второй раунд переговоров Украины и РФ

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о начале второго раунда украино-российских переговоров в Беларуси.

Об этом Подоляк написал в Twitter.

"Начинаем разговаривать с российскими представителями", – написал он.

Подоляк назвал ключевые направления в начальной повестке переговоров:

  1. Немедленное прекращение огня.
  2. Перемирие.
  3. Гуманитарные коридоры для вывоза мирных жителей из разрушенных или постоянно обстреливаемых сел и городов.
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