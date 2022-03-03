Мэр Энергодара призвал жителей оставаться дома, идет бои

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов призвал его жителей оставаться дома из-за обстрела блокпоста на въезде в город, сообщает Интерфакс-Украина.

"Враг на большой колонне военной техники обстрелял блокпост и применяет оружие против мирного населения. Оставайтесь дома!" , – написал Орлов в своем телеграмм-канале.

Позже он добавил, что на город движется вражеская колонна насчитывающая более 100 единиц тяжелой техники.

Он также добавил, что на блокпосту идет бой.