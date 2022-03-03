Мэр Энергодара призвал жителей оставаться дома, идут бои
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов призвал его жителей оставаться дома из-за обстрела блокпоста на въезде в город, сообщает Интерфакс-Украина.
"Враг на большой колонне военной техники обстрелял блокпост и применяет оружие против мирного населения. Оставайтесь дома!", – написал Орлов в своем телеграмм-канале.
Позже он добавил, что на город движется вражеская колонна насчитывающая более 100 единиц тяжелой техники.
Он также добавил, что на блокпосту идет бой.
"Наши ребята сопротивляются и делают все от них зависящее, чтобы дальше враг не прошел. По предварительной информации на бульваре Каштановом, улице Молодежной при обстреле пострадали несколько домов. Есть ли раненые, сейчас уточняется", – написал он.