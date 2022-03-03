Макрон после разговора с Путиным: Худшее еще впереди

Президент Франции Эммануэль Макрон после разговора с президентом страны агрессора РФ Владимиром Путиным остался пессимистично настроен, сообщает Новое время.

Макрон считает, что считает, что в ситуации с агрессией России в Украине "худшее еще впереди".

В Елисейском дворце отметили, что Путин выразил "большую решимость" продолжать наступление, цель которого "взять под контроль всю страну".

В ходе разговора Путин сказал, что его "операция" проходит "по плану" и что будет "еще хуже", если украинцы не примут его условия.

Путин также подтвердил, что намерен провести "денацификацию" Украины, о чем он заявлял с самого начала войны.