Макрон после разговора с Путиным: Худшее еще впереди

Макрон после разговора с Путиным: Худшее еще впереди
Фото: commons.wikimedia.org

Президент Франции Эммануэль Макрон после разговора с президентом страны агрессора РФ Владимиром Путиным остался пессимистично настроен, сообщает Новое время.

Макрон считает, что считает, что в ситуации с агрессией России в Украине "худшее еще впереди".

В Елисейском дворце отметили, что Путин выразил "большую решимость" продолжать наступление, цель которого "взять под контроль всю страну".

В ходе разговора Путин сказал, что его "операция" проходит "по плану" и что будет "еще хуже", если украинцы не примут его условия.

Путин также подтвердил, что намерен провести "денацификацию" Украины, о чем он заявлял с самого начала войны.

"Интуиция президента (Макрона) подсказывает, что худшее еще впереди, учитывая то, что сказал ему президент Путин. Российские амбиции — захватить всю Украину. Военные цели Владимира Путина не изменились", — сказали в Елисейском дворце.
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