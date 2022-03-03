Макрон после разговора с Путиным: Худшее еще впереди
Президент Франции Эммануэль Макрон после разговора с президентом страны агрессора РФ Владимиром Путиным остался пессимистично настроен, сообщает Новое время.
Макрон считает, что считает, что в ситуации с агрессией России в Украине "худшее еще впереди".
В Елисейском дворце отметили, что Путин выразил "большую решимость" продолжать наступление, цель которого "взять под контроль всю страну".
В ходе разговора Путин сказал, что его "операция" проходит "по плану" и что будет "еще хуже", если украинцы не примут его условия.
Путин также подтвердил, что намерен провести "денацификацию" Украины, о чем он заявлял с самого начала войны.
"Интуиция президента (Макрона) подсказывает, что худшее еще впереди, учитывая то, что сказал ему президент Путин. Российские амбиции — захватить всю Украину. Военные цели Владимира Путина не изменились", — сказали в Елисейском дворце.