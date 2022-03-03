В СБУ обвинили РФ в размещении фейков о "капитуляции" Украины

В Службе безопасности Украины заявили, что противник сломал отдельные сайты региональных органов власти и местного самоуправления и распространяет через них дезинформацию о якобы "капитуляции и подписании мирного договора с РФ", сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сообщении СБУ.