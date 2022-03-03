Президент Молдовы подписала заявку о вступлении в ЕС
Президент Молдовы подписала заявку о вступлении в Евросоюз. Заявление было адресовано президенту Франции Эммануэлю Макрону, пишет Анна Шиканова, РБК-Украина.
Об этом Санду заявила во время брифинга 3 марта.
По словам президента Молдовы Майи Санду, заявка о вступлении в Евросоюз через несколько дней будет доставлен в Брюссель.
"Мы извлекли уроки и берем на себя ответственность за наше будущее. Уважаемые граждане, если для принятия некоторых решений требуется время, другие необходимо принимать быстро и решительно. Нужно срочно действовать, когда этого требуют обстоятельства. Сегодня мы подписываем заявку на вступление Молдовы в ЕС. Она адресована президенту Франции Эммануэлю Макрону, главе государства, которое сегодня председательствует в Совете ЕС", – заявила Санду.
"У Молдовы должен быть четкий европейский путь. Мы знаем, какие шаги нужно предпринять и готовы к работе. Шаг за шагом мы пройдем все этапы, чтобы построить мирное и процветающее будущее граждан Молдовы", - добавила она.
Грузия также подписала заявку на вступление в Европейский Союз.
Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что прорыв к строительству европейской демократии и к членству в ЕС станет шагом к объединению Грузии.
"Уверен, что путь интеграции в ЕС мы пройдем вместе с нашими абхазскими и осетинскими соотечественниками и вместе с ними построим единое, европейское, сильное государство", - заявил Гарибашвили.