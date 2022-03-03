Глава ОГА: вся Сумская область сейчас – территория ада

В Ахтырке Сумской области нет отопления и электроэнергии, также российские войска бомбят Сумы, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил глава Сумской военной (государственной) администрации Дмитрий Живицкий в эфире телеканала "Рада".

"Сейчас идет бомбардировка пригорода города Сумы. В принципе, вся Сумская область сейчас – территория ада, которую сокрушительно бомбят российские войска" , – заявил он.

По его словам, в Ахтырке было уничтожено полностью машинное отделение Ахтырской ТЭЦ. Нет отопления, электроэнергии.

"Мы думаем сейчас над тем, как вывезти людей из города, потому что через сутки многоквартирные дома превратятся в холодную каменную ловушку без воды, света и электроэнергии" , - сказал Живицкий.

Бомбардировка города Сумы началась около 18:00.

"Бомбят Недригайлов, Боромлю, Бездрик, Лебедин. Просто уничтожают гражданское население" , — сказал глава ВГА.

Он также обратился к россиянам с призывом остановить геноцид РФ в Украине.