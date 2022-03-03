Подоляк рассказал о результатах переговоров с Россией

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что украинская и российская делегация закончили второй раунд переговоров, сообщает Новое время.

По словам Подоляка, украинская сторона не получила результатов, на которые рассчитывала, но был "достаточно подробно обсужден гуманитарный аспект".

В официальном коммюнике, которое согласовали стороны, сказано, что они "достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, для доставки продуктов и медикаментов в места наиболее ожесточенных боев с возможностью временного прекращения огня на период, когда будет осуществляться эвакуация в секторах, где она проводится" .

Советник главы ОП уточнил, что пока что прекращение огня возможно только во время эвакуации в местах, где будут находиться гуманитарные коридоры. В ближайшее время для этого организуют специальные каналы связи и взаимодействия.

На втором раунде переговоров украинская делегация стремилась добиться немедленного прекращения огня, перемирия и гуманитарных коридоров для вывоза мирных жителей из разрушенных или постоянно обстреливаемых сел и городов.