Зеленский требует от Запада закрыть небо над Украиной

Президент Владимир Зеленский потребовал у стран Запада закрыть небо над Украиной, чтобы от ударов ракет и авианалетов РФ перестали гибнуть мирные украинцы, сообщает Украинская правда.

Об этом он сказал на пресс-конференции для иностранных журналистов в Киеве.

"Мы хотим ввести закрытие неба, потому что конкретно убивают наших людей. Это происходит с территории Беларуси и с территории России. Летают эти ракеты, бомбы, "Искандеры", самолеты, бомбардировщики" , - сказал президент.

По словам Владимира Зеленского, он обратился с просьбой о закрытии неба к многочисленным мировым лидерам, в частности, президенту Байдену, президенту Макрону, канцлеру Шольцу.

"Я сказал: если вы не можете ввести закрытие неба сейчас, то дайте нам срок – когда. Если вы сейчас не можете дать украинцам срок, когда вы это введете, скажите, какое количество людей должно взорваться? Сколько нужно оторванных рук, ног, голов, чтобы достучаться до вас, чтобы вы это закрыли? Сколько нужно? Количество скажите! Я пойду, мы будем считать, и подождем до этого момента" , – заявил он.

Президент отметил, если у Запада нет крепости закрыть небо, то он должен предоставить боевые самолеты, иначе РФ "дойдет до Берлинской стены".