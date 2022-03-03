Генштаб: белорусские войска, стоящие на границе, не хотят воевать
В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации по состоянию на 18:00. Украинские вооруженные силы держат оборону на занятых рубежах и дают отпор противнику, сообщает Украинская правда.
В сообщении отмечается, что на Волынском направлении ВСУ удерживают определенные рубежи.
"На территории Республики Беларусь, по другую сторону украинско-белорусской границы, в лесистой местности размещена 38 отдельная десантно-штурмовая бригада ВС Республики Беларусь. По имеющейся информации, командование воинской части получило приказ о пересечении границы с Украиной. Доведение боевого приказа будет осуществлено после пересечения границы.
Морально-психологическое состояние десантников крайне низкое. Офицеры и солдаты не желают исполнять роль русских наемников. Значительное количество высказалось за прекращение контрактов, срок которых у большинства истекает в мае", – говорится в сообщении.
На Сиверщине механизированные и танковые части устойчиво удерживают оборону на занятых рубежах вокруг Чернигова.
На Слобожанщине механизированные части ВСУ эффективно ведут оборонительные бои с превосходящими по количеству силами РФ, на отдельных направлениях преуспевают. Противник несет большие потери.
"Группировка Объединенных сил в ходе тяжелых оборонительных боев сорвала планы российских захватчиков и не допустила выход противника на административные границы Донецкой и Луганской областей. Украинский город Мариуполь оказывает героическое сопротивление российскому нашествию", – добавили в Генштабе.
В отдельных районах Донецкой и Луганской областей идет формирование частей из резервистов, призванных в январе-феврале 2022 года. По планам российских кураторов, маршевые роты будут срочно перебрасывать под Харьков. В Генштабе ВСУ заявляют, что мобилизованные мужчины выражают острое недовольство.
На Приморском направлении Вооруженные сили Украины ведут оборонительную операцию и прикрывают части морского побережья. Часть сил не допускает прорыв противника из Херсона и Николаева.
"Защитники Киева продолжают отражать наступление врага, наносят ему огневое поражение и удерживают оборонительные рубежи вокруг города и основных аэродромов. Не имея успеха, противник прибегает к обстрелам гражданских домов с юго-западных окраин украинской столицы", – добавили в Генштабе.