Генштаб: белорусские войска, стоящие на границе, не хотят воевать

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации по состоянию на 18:00. Украинские вооруженные силы держат оборону на занятых рубежах и дают отпор противнику, сообщает Украинская правда.

В сообщении отмечается, что на Волынском направлении ВСУ удерживают определенные рубежи.

"На территории Республики Беларусь, по другую сторону украинско-белорусской границы, в лесистой местности размещена 38 отдельная десантно-штурмовая бригада ВС Республики Беларусь. По имеющейся информации, командование воинской части получило приказ о пересечении границы с Украиной. Доведение боевого приказа будет осуществлено после пересечения границы.

Морально-психологическое состояние десантников крайне низкое. Офицеры и солдаты не желают исполнять роль русских наемников. Значительное количество высказалось за прекращение контрактов, срок которых у большинства истекает в мае" , – говорится в сообщении.

На Сиверщине механизированные и танковые части устойчиво удерживают оборону на занятых рубежах вокруг Чернигова.

На Слобожанщине механизированные части ВСУ эффективно ведут оборонительные бои с превосходящими по количеству силами РФ, на отдельных направлениях преуспевают. Противник несет большие потери.

"Группировка Объединенных сил в ходе тяжелых оборонительных боев сорвала планы российских захватчиков и не допустила выход противника на административные границы Донецкой и Луганской областей. Украинский город Мариуполь оказывает героическое сопротивление российскому нашествию" , – добавили в Генштабе.

В отдельных районах Донецкой и Луганской областей идет формирование частей из резервистов, призванных в январе-феврале 2022 года. По планам российских кураторов, маршевые роты будут срочно перебрасывать под Харьков. В Генштабе ВСУ заявляют, что мобилизованные мужчины выражают острое недовольство.

На Приморском направлении Вооруженные сили Украины ведут оборонительную операцию и прикрывают части морского побережья. Часть сил не допускает прорыв противника из Херсона и Николаева.