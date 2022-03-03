ГСЧС: в результате авиаударов по Чернигову 33 погибших

В результате авиационных ударов по Чернигову из-под завалов изъяты тела 33 погибших и 18 травмированных, спасательные работы приостановлены из-за обстрелов, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Чернигов. По состоянию на 18:20 в результате авиационных ударов из-под завалов изъяты тела 33 погибших и 18 травмированных" , - говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Отмечается, что в связи с мощными обстрелами спасательные работы временно приостановлены.