ArcelorMittal Кривой Рог. Крупнейший меткомбинат Украины останавливает работу
Транснациональная металлургическая корпорация ArcelorMittal 3 марта решила остановить производство на комбинате ArcelorMittal Кривой Рог, сообщает Новое время.
Как сказано в заявлении компании, это сделано ради обеспечения безопасности людей и активов.
"Компания ежедневно оценивала ситуацию, и ранее объемы производства были снижены до технического минимума — примерно трети от нормального уровня производства. Сегодня начался процесс остановки всех доменных печей. Процесс безопасной остановки этих активов при сохранении их целостности займет от 7 до 10 дней", — заявили в ArcelorMittal.