CNN: в Украине находятся уже 90% российских войск, стянутых к границе

На территории Украины уже находятся 90% российских сил, которые Россия месяцами стягивала к украинским границам, сообщает Новое время.

Об этом пишет CNN со ссылкой на неназванного чиновника Пентагона.

Отмечается, что, по словам источника, Россия перебросила 90% своей "заблаговременно подготовленной боевой мощи" в Украину. Чиновник также добавил, что оккупанты стали более интенсивно обстреливать города Киев, Чернигов, Харьков и Мариуполь.

Он отметил, что Мариуполь находится под контролем Украины, но оккупанты наступают на город с севера и со стороны моря с очевидным намерением его изолировать.

По его словам, Россия не "исчерпала энергию» и все еще имеет в наличии "большую часть своей общей боевой мощи".