США вводят санкции против Пескова, Пригожина и Ротенбергов

В США объявили, что вводят санкции против соратников Владимира Путина, российской элиты и членов их семей из-за полномасштабного вторжения России в Украину, сообщает Новое время.

Об этом говорится в сообщении Белого дома.

В частности, акции коснутся:

президента Транснефти Николая Токарева, его супруги Галины, дочери Майи и двух его компаний по продаже элитной недвижимости;

бизнесмена Бориса Ротенберга, его супруги Карины и сыновей Романа и Дениса;

бизнесмена Аркадия Ротенберга, его сыновей Павла и Игоря и дочери Лилии;

главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, его пяти компаний, его дочери Ольги, сына Евгения и его компании и самолетов, дочери Марии и ее компании;

"повара Путина" Евгения Пригожина, трех его компаний, супруги Полины, дочери Любови и сына Павла;

пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова;

миллиардера Алишера Усманова.

США введут санкции против 19 российских олигархов и 47 членов их семей и близких соратников. Все подсанкционные лица будут отрезаны от финансовой системы США, их активы в США будут заморожены, а их собственность – заблокирована. Вашингтон продолжит искать и замораживать активы российской элиты и членов их семей.

США и ЕС уже объявили несколько пакетов жестких санкций против РФ. Запад планирует также ударить по активам богатых россиян на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.