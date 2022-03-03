ЕС разрешил беженцам из Украины жить и работать в ЕС 3 года

Беженцы из Украины получили право проживать и работать на территории стран Европейского Союза в течение трех лет, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел.

"ЕС предусматривает предоставление гражданам Украины и резидентам страны право жить, работать, получать медицинскую помощь, жилье и образование немедленно на срок до одного года, без необходимости проходить длительные процедуры предоставления убежища. Если конфликт будет длиться долго или беженцы не смогут безопасно вернуться, этот статус может быть продлен еще на два года" , — говорится в сообщении.

По данным МВД, почти 875 000 человек вынуждены были покинуть свои дома в Украине. Более половины (454 тыс.) выехали в Польшу, 116 тыс. – в Венгрию, 67 тыс. — в Словакию, 45 тыс. — в Румынию и 79 тыс. — в Молдову, которая не входит в ЕС.