Мэр Энергодара: колонна техники РФ движется к АЭС, слышны выстрелы

В Энергодаре колонна техники РФ отправилась в направлении атомной электростанции, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

"Колонна вражеской техники отправилась в направлении атомной электростанции. В городе слышны громкие выстрелы, которые раздаются с той стороны" , – написал он.

Перед этим мэр Энергодара сообщил, что после обстрела города и захода российских военных на его улицы, точно известно по меньшей мере о двух раненых гражданских жителях.

Энергодар – город-спутник Запорожской атомной электростанции, которая в настоящее время является самой большой АЭС в Европе.