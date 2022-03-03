Мэр Энергодара: колонна техники РФ движется к АЭС, слышны выстрелы
В Энергодаре колонна техники РФ отправилась в направлении атомной электростанции, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.
"Колонна вражеской техники отправилась в направлении атомной электростанции. В городе слышны громкие выстрелы, которые раздаются с той стороны", – написал он.
Перед этим мэр Энергодара сообщил, что после обстрела города и захода российских военных на его улицы, точно известно по меньшей мере о двух раненых гражданских жителях.
Энергодар – город-спутник Запорожской атомной электростанции, которая в настоящее время является самой большой АЭС в Европе.