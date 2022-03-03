Глава Донецкой ОГА сравнил обстрелы Мариуполя с блокадой Ленинграда

Глава Донецкой областной военной (государственной) администрации Павел Кириленко заявил, что Россия хочет организовать Мариуполю "такую же блокаду, как нацисты устроили в Ленинграде", сообщает Новое время.

По его словам, что от рук российских военных погибла жительница Майорска, в течение дня стало известно о еще 70 раненых в Мариуполе. Точное количество установить сложно из-за отсутствия мобильной связи в городе и прилегающих громадах.

"Снова под ударом Мариуполь — оккупанты обстреляли по меньшей мере два микрорайона, попали в гипермаркет на западной окраине, били по больнице. В городе отсутствует электро-, водо- и теплоснабжение, перекрыты пути доставки продуктов. Россия хочет организовать городу такую же блокаду, как нацисты устроили в Ленинграде. Это показательная расправа над городом, который отказался сдаваться на растерзание русскому миру" , – заявил Кириленко.

По словам Кириленко, обстрелы начались в Очеретинской громаде, в Новоселовке Первой и Желанном. Вечером противник выпустил две кассеты РСЗО "Град" по Торецку, в результате два человека ранены, повреждена линия передач и отключены два газораспределительных пункта. Электроснабжение частично восстановили, ремонт газопровода начнут завтра из-за риска обстрелов.

Глава ОВА сообщил, что все 19 городских котельных остались без газа, из-за чего 400 жилых домов (более 15 тысяч жителей), восемь школ, девять детсадов и десять лечебных заведений остались без отопления при 1 градусе тепла.