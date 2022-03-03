ЦСК: в Николаеве подтопили фрегат "Гетман Сайгадачный"

В Николаеве потопили фрегат ВМС Украины "Гетман Сагайдачный". Это произошло еще в первый день вторжения России, но подтверждение появилось только сейчас, пишет Анна Шиканова, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Флагман ВМСУ "Гетман Сагайдачный" подтопили в порту Николаева. Так нужно. После войны быстро его поднимем и восстановим" , - сказано в сообщении.

Стали известны и детали: украинские моряки подтопили судно еще 24 февраля, в первый день войны. Вероятно, чтобы в случае чего не достался оккупантам. Он стоял на ремонте в Николаеве и был не боеспособен.

Фото: соцсети

Флагман "Гетман Сагайдачный" – многоцелевой корабль Военно-Морских сил Украины, флагман ВМС Украины. Был построен в 1990 году, в 1992 году – спущен на воду. С 2 апреля 1993 – включен в боевой состав ВМС Украины. Назван в честь Петра Сагайдачного.

В 2014 году находился в Крыму, и капитан корабля Роман Пятницкий отказался выполнять приказы российских военных. Весь личный состав остался верным присяге и народу Украины.

Далее "Гетман Сагайдачный" базировался в Одессе, а с июля 2021 года – находился в Николаеве, на судостроительно-судоремонтном заводе "Нибулон".