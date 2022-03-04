Укрзализныця: график курсирования поездов на 4 марта
Укрзализныця опубликовала полный график поездов на пятницу, 4 марта. В течение суток будут курсировать эвакуационные поезда во многих направлениях. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Рейсы по ст. Киев:
01:56 - №17 Ужгород-Харьков
04:02 - №21 Харьков - Трускавец
04:21 - №150 Черновцы-Полтава
04:21 - №130 Ворохта-Кременчуг
04:36 - №1 Ивано-Франковск - Константиновка
05:38 - №138 Краматорск - Хмельницкий
09:00 - №959/960 Киев – Ужгород
09:00 - №705 Дарница-Львов
06:23 - №142 Львов-Лиман
06:23 - №114 Львов-Лиман
10:00 - №715 Дарница-Львов
11:50 - №738 Киев-Запорожье
12:06 - №45 Ужгород-Краматорск
13:34 - №114/142 Лиман - Львов
14:07 - №749 Киев-Ивано-Франковск
14:07 - №749 Киев-Львов
14:25 - №769 Киев-Каменец-Подольский
15:02 - №55 Киев-Рахов
17:12 - №13 Киев-Солотвино
17:42 - №792 Киев-Кременчуг
17:42 - №790 Киев-Кропивницкий
18:30 - №81 Киев-Ужгород
18:48 - №67 Киев-Варшава
19:06 - №44 Киев-Ивано-Франковск
19:48 - №95 Киев-Рахов
20:05 - №29 Киев-Ужгород
20:12 - №49 Киев-Трускавец
20:21 - №59 Киев-Чоп
20:21 - №57 Киев-Ворохта
21:07 - №38 Киев-Запорожье
21:15 - №105 Киев-Одесса
21:22 - №97 Киев-Ковель
21:28 - №76 Киев-Кривой Рог
22:03 - №130 Кременчуг-Ворохта
22:03 - №149 Полтава-Черновцы
22:03 - №209 Харьков-Черновцы
22:10 - №17 Харьков-Ужгород
22:22 - №7 Киев - Черновцы
22:37 - №91 Киев-Львов
22:47 - №46 Краматорск-Ужгород
22:58 - №907 Киев-Краматорск
23:05 - №80 Киев-Днепр
23:18 - №138 Хмельницкий-Краматорск
23:46 - №771 Киев-Хмельницкий
23:59 - №139 Киев-Каменец-Подольский
Рейсы по ст. Харьков:
04: 11 - №114 Лиман-Львов
04: 11 - №142 Лиман-Львов
11:33 - №1 Ивано-Франковск - Константиновка
12: 25 - №209 Харьков-Черновцы
12: 36 - №46 Краматорск-Ужгород
14: 39 - №114, 142 Львов-Лиман
17: 00 - №723 Харьков-Львов
15: 09 - №17 Харьков-Ужгород
19: 27 - №795 Харьков-Днепр
21:08 - №2 Константиновка - Ивано-Франковск
21: 43 - №7 Харьков-Одесса
22: 40 - №45 Ужгород-Краматорск
Рейсы по ст. Днепр:
05: 00 - №38 Киев-Запорожье
06: 23 - №796 Днепр-Харьков
09: 27 - №6 Рахов-Запорожье
09: 54 - №738 Запорожье-Киев
14: 26 - №41 Днепр-Трускавец
16: 39 - №6 Запорожье-Рахов
19: 07 - №738 Киев-Запорожье
Рейсы по ст. Запорожье:
08: 16 - №738 Запорожье-Киев
11: 07 - №006 Рахов-Запорожье
12: 20 - №120 Запорожье-Львов
14: 45 - №005 Запорожье-Рахов
19: 47 - №072 Запорожье-Киев
20: 37 - №068 Запорожье-Львов
21: 38 - №038 Запорожье-Киев
22: 26 - №068 Львов-Запорожье
Рейсы по ст. Винница:
00: 28 - №105 Киев-Одесса
00: 58 - №078 Одесса-Ковель
01: 05 - №041 Днепр-Трускавец
02: 35 - №771 Киев-Хмельницкий
03: 42 – №060 Чоп-Киев
03: 42 – №058 Ворохта-Киев
03: 54 - №106 Одесса-Киев
04: 31 - №081 Ужгород-Киев
04: 42 - №050 Трускавец-Киев
05: 46 – №086 Запорожье-Львов
06: 03 – №056 Рахов-Киев
06: 47 - №770 Каменец - Подольский-Киев
06: 54 - №021 Харьков-Трускавец
09: 16 - №138 Лиман-Хмельницкий
10: 23 - №070 Запорожье-Львов
16: 41 - №772 Хмельницкий-Киев
17: 20 - №769 Киев-Каменец-Подольский
17: 43 - №086 Львов-Запорожье
18: 07 - №055 Киев-Рахов
19: 42 - №138 Хмельницкий-Лиман
20: 50 - №716 Львов-Киев
21: 45 - №081 Киев-Ужгород
22: 32 - №042 Трускавец-Днепр
23: 17 - №049 Киев-Трускавец
23: 26 - №057 Киев-Ворохта
23: 26 - №059 Киев-Чоп
23: 53 - №022 Трускавец-Харьков
В дополнение к указанным регулярным рейсам, запланированы эвакуационные рейсы поездами дальнего следования и Интерсити+:
* 4 рейса из Харькова во Львов;
* 2 рейса с Лимана на Ужгород;
• Дополнительные рейсы Запорожье-Львов, Днепр-Львов, Кривой Рог-Львов, Одесса-Ужгород.
А также электричками:
* из Харькова во Львов с пересадкой по Хмельницкому;
* из Житомира во Львов с пересадкой по Бердичеву.
Точные графики будут определены непосредственно на вокзалах с учетом динамики наполняемости поездов.
Также на 4 марта назначены такие эвакуационные поезда для выезда за границу:
№ 7603/7604 Львов – Пшемысль в 01:51;
№ 7605/7606 Львов – Пшемысль в 04:40;
№ 950/949 Львов – Хрубешув в 06:25;
№ 35/36 Львов – Пшемысль в 07:10;
№ 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:40;
№ 7609/7610 Львов – Пшемысль в 11.38;
№ 7614/7615 Львов – Хелм в 14:00;
№ 7616/7617 Хелм – Львов в 21:30;
№ 7611/7612 Львов – Пшемысль в 14:26;
№ 7613/7614 Львов – Пшемысль в 17:13;
№ 7615/7616 Львов – Пшемысль в 19:55;
№ 7618/7619 Львов – Хелм в 20:45;
№ 7620/7621 Хелм – Львов в 04:25;
№ 67/68 Киев-Варшава в 19: 13.
Со ст. Чоп до ст. Захонь (Венгрия) будут курсировать 9 пар поездов венгерского формирования.