Галущенко: Мы на пороге самой масштабной техногенной катастрофы

Министр энергетики Герман Галущенко по поводу ситуации на Запорожской атомной электростанции заявил, что это самая масштабная техногенная катастрофа, сообщает Украинская правда.

"Мы стоим на пороге самой масштабной техногенной катастрофы в истории человечества.

Агрессор продолжает наносить сокрушительные удары по Украине. Его не останавливают многотысячные жертвы и трагедии. Сегодня он хочет уничтожить весь мир.

Из танков, градов и другой тяжелой артиллерии в упор расстрелял энергоблоки крупнейшей в Европе Запорожской атомной станции, прекрасно понимая катастрофические последствия таких действий", - пишет Галущенко.

Галущенко отметил, что по поводу ядерной и радиационной опасности во время войны Украина обращалась к МАГАТЭ.

"Мы требовали вмешательства этой международной организации и жестких решений в отношении агрессора. Но их пока нет" , – написал министр.