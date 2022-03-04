Курс валют НБУ на 4 марта

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 4 марта 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 3 марта, остается стабильным на уровне 29.25 за 1 доллар.

Курс евро не изменился и остается на уровне 33.17 за 1 евро.

Курс рубля не изменился и составил 3.64 за 10 рублей.

Фунт стерлингов не изменился, и его курс составил 39.74 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка остается стабильным на уровне 31.81 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого не изменился и составил 7.30 за 1 польский злотый.