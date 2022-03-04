Дмитрий Дубилет запускает проект Total Isolation of Russia

По словам предпринимателя, передовые корпорации уже начали разрывать связи с Россией, однако большинству компаний пока трудно на это решиться, "поэтому им нужно помочь", сообщает UBR.

Бывший министр Кабмина и один из создателей monobank Дмитрий Дубилет объявил о запуске масштабного проекта Total Isolation of Russia и пригласил всех присоединиться к нему.

Цель нового проекта – блокировка всех экономических связей России с внешним миром. Об этом Дубилет написал в Facebook.

"Мы запускаем проект с кодовым названием Total Isolation of russia. Цель – добиться тотальной изоляции России абсолютно по всем индустриям и регионам от цивилизованного мира", – отметил Дубилет.

По словам предпринимателя, передовые корпорации уже начали разрывать связи с Россией, однако большинству компаний пока трудно на это решиться, "поэтому им нужно помочь".

"Мы не будем ждать, пока нерешительные правительства объявят России тотальные санкции. Мы начнем системную кампанию постоянного давления на руководителей компаний по всему миру и по всем индустриям с целью прекращения любых экономических связей со страной, развязавшей войну против Украины", – заявил Дубилет.

Он отметил, что в рамках проекта будут регулярно создаваться и обновляться списки компаний, продолжающих торговлю с Россией, по каждой отрасли и каждому региону будет вестись системная работа, а на руководителей каждой фирмы начнется постоянное информационное давление.