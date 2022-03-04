Ближе к дефолту. S&P понизило кредитный рейтинг России

Международное рейтинговое агентство S&P обвалило кредитный рейтинг России до CCC-. В иностранной валюте – с ВВ+ и в национальной валюте – с ВВВ-, менее чем за неделю после предыдущего снижения. Об этом говорится в сообщении агентства S&P, сообщает Лига.Финансы.

Рейтинг CCC- означает, что у страны есть трудности с платежеспособностью, а возможность выплаты долгов зависит от благоприятной экономической конъюнктуры.

Кредитный рейтинг России снизился из-за санкций, которые существенно увеличивают риск дефолта страны. Реакция властей страны, а именно контроль за движением капитала с целью защиты рубля может ограничить способность страны погашать свой долг.

По оценкам агентства, международные санкции сократили доступные валютные резервы России почти наполовину, включая депозиты в иностранной валюте и ценные бумаги, зарегистрированные в США, ЕС и Японии.

"Это существенно ослабило внешнюю ликвидность России в период роста спроса на иностранную валюту", – сообщает агентство.

Санкции также ввели ограничения, которые лишают или значительно ограничивают доступ российской банковской системы к мировой финансовой системе, рынкам и инфраструктуре, сообщают в агентстве.

Кроме того, санкции по контролю за капиталом России влекут за собой запрет на трансграничные финансовые потоки, включая платежи по обслуживанию долга как частного сектора, так и государства.

В S&P полагают, что это, ограничит способность держателей облигаций в национальной и иностранной валюте-нерезидентов своевременно получать проценты и выплаты основной суммы долга.

Предыдущее снижение кредитного рейтинга S&P в иностранной валюте было меньше недели назад – с ВВВ- до BB+. Новые санкции из-за вторжения в Украину вынудили агентство пересмотреть решение.

Кроме того, S&P предполагает, что рейтинг России может с вероятностью еще снизиться. Снижения кредитного рейтинга страны еще на три шага приведет к состоянию дефолта.